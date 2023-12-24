Министр обороны Рустем Умеров заявил, что полная демобилизация для украинских военных возможна только после окончания войны.

Об этом он рассказал в интервью "Суспильному".

"Слово "демобилизация" мы можем использовать только после окончания войны. Поскольку враг продолжает боевые действия, мы нашли решения, которые дадут возможность человеку, который уже два года находится в периметре, понять, какие правила будут для того, чтобы он отдохнул или был частично уволен. Мы работаем над этим и юридически, и законодательно, и технически", - сообщил он.

Также он заявил, что демобилизация военных не будет зависеть от количества новых мобилизованных.

"Мы должны понимать, что это вопрос справедливости для всех. И мы нашли решения, которые будут поданы в Верховную Раду", - отметил министр.

Ранее Умеров заявил, что повестку получат все военнообязанные, независимо от того, за границей они или нет.

Также он рассказал, что уже разрабатываются возможности рассылать повестки на смартфоны.

Напомним, глава Минцифры Федоров заявил, что повесток через "Дию" не будет никогда.