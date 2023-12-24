В Эстонии заявили, что Украина не просила выдавать своих военнообязанных граждан для службы в ВСУ
Власти Украины не обращались к правительству Эстонии с просьбой выдать своих граждан мобилизационного возраста.
Об этом заявил начальник департамента пограничной и миграционной политики МВД Эстонии Янек Мяги, пишет издание ERR.
По словам Мяги, тему выдачи граждан обсуждали с послом Украины, однако украинская сторона эстонские власти об этом не просила.
При этом он добавил, что у Украины нет законных оснований делать запрос о выдаче своих граждан, а у Эстонии нет оснований их выдавать.
Напомним, ранее Янек Мяги уже говорил, что Эстония не намерена высылать из страны украинцев для службы в ВСУ.
Однако позже министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что Эстония готова экстрадировать в Украину мужчин мобилизационного возраста. В ближайшие дни министр планировал представить проект соглашения между Эстонией и Украиной по этому поводу. На каком основании легально проживающих в Эстонии украинцев будут отправлять в Украину, глава МВД не пояснил.
Отмечалось, что, по данным МВД, за временной защитой в Эстонии обратились более семи тысяч мужчин мобилизационного возраста из Украины.