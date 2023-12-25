В понедельник, 25 декабря, в Украине идет 670-й день войны с Россией.

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25 декабря

08:30 Сегодня ночью россияне атаковали Украину 31 ударным БпЛА типа "Shahed" и двумя авиационными ракетами.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены 28 ударных БПЛА "Shahed-136/131" в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской и Хмельницкой областей", - говорится в сообщении.

Также во время воздушной атаки РФ была сбита управляемая авиационная ракета Х-59 на Запорожском направлении и противорадиолокационная ракета Х-31П из акватории Черного моря.

08:15 Последствия ударов по Очеретино и Нью-Йорку Донецкой области.

Отметим, что Очеретино, как пишут украинские военные паблики, является одной из целей россиян при штурме Авдеевки.

08:10 В Одесской области сегодня ночью было сбито 22 дрона. Обломки упали в районе одесского порта, повреждены технические помещения. В соседнем Раздельнянском районе дрон попал по админзданию и складу.

В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки было сбито 29 дронов из 31.

08:05 За прошедшие сутки украинские военные сбили два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 и Су-30.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 2 истребителя-бомбардировщика Су-34 и Су-30", - говорится в сообщении Генштаба.

08:00 Вчера поздно вечером российские войска атаковали Днепропетровскую область "Шахедами". Силами ПВО было уничтожено пять вражеских БПЛА.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Пять вражеских БПЛА над областью уничтожили наши защитники из ПВК "Восток" вчера поздно вечером. По два "Шахеда" сбили в Синельниковском и Днепровском районах. И еще один – в Павлоградском", - написал он.

В Павлоградском районе обломки дрона повредили хозяйственное помещение и погрузчик зерна.

В Днепровском районе обломки упали на территорию неработающего предприятия. Загорелось одноэтажное здание.

Обошлось без пострадавших.

07:30 За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 45 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 21 атаку врага возле Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 5 атак вблизи населенных пунктов Богдановка, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Силы обороны отразили 14 атак врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 17 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении отбито 5 атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 5 атак.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаку врага юго-западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника возле Работино и южнее Гуляйполя Запорожской области.

На Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так за прошедшие сутки противник совершил 23 безуспешных штурмовых действия, получил достойный отпор и отступил.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, складу боеприпасов и зенитно-ракетному комплексу противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 2 истребителя-бомбардировщика Су-34 и Су-30.

Подразделения ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства и пункт управления противника.

07:00 Вчера вечером российская армия обстреляла Чернобаевку Херсонской области. Погибла женщина.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"В результате обстрела погибла 37-летняя женщина. Ее обнаружили в разрушенном здании. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть", - написал он.