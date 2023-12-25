Мужчинам призывного возраста, которые находятся за границей, будут делать паспорта только по предъявлении военно-учетных документов.

Такая норма содержится в законопроекте о мобилизации, поданном Кабинетом министров.

Это касается как внутренних, так и заграничных паспортов.

Также мы публиковали ключевые выдержки из законопроекта о мобилизации украинцев, который внёс Кабинет министров Украины в Верховную Раду.

Вводятся новые правила брони, когда бронируются только чиновники категории "А", в то время как категории "Б" и "В" - только до 50% от общего количества военнообязаных.

Также вводится базовая военная служба для всех граждан младше 25 лет. От ее прохождения освобождаются инвалиды, и те, кто уже прошли военную подготовку, а также лица, которые прошли военную подготовку до получения гражданства Украины.

Вводится базовая военная служба, которая будет длиться до 5 месяцев.

Также планируется снижение нижней планки возраста для мобилизации с 27 до 25 лет.

Ранее сообщалось, что военные предлагают использовать реестр избирателей Украины для мобилизации военнообязанных.