Ключевые выдержки из законопроекта о мобилизации украинцев, который внёс Кабинет министров Украины в Верховную Раду:
- На сельсоветы, поселковые и горсоветы возложили полномочия обеспечивать организацию призыва граждан, доводить до сведения граждан распоряжение руководителей военных администраций и руководства ТЦК о проведении мобилизации и вызове военнообязанных в ТЦК. Кроме того, сельские, поселковые и горсоветы должны обеспечивать прибытие граждан на сборные пункты.
- Местные госадминистрации получают новое полномочие - оповещать и обеспечивать прибытие граждан на сборные пункты и в военные части.
- Предприятия, организации обязаны обеспечивать оповещение и прибытие граждан, которые призываются по мобилизации.
- Новые обязанности граждан: регистроваться в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста, проходить медосмотр, являться по вызову в ТЦК в сроки и место, указанное в повестке.
- Все военнообязанные должны в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в ТЦК, независимо от получения повестки. Уважительные причины для неприбытия - препятствия стихийного характера, болезнь гражданина и смерть близкого родственника (родители, супруги, детей, родных братьев, сестер, деда, бабушки) или близких родственников жены.
- Во время мобилизации все граждане Украины (нет разделения по полу - Ред.) с 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их ТЦК.
- Новация по отсрочке - для 1 и 2 группы инвалидности. 3 группу убрали. Интересный момент - отсрочка для женщин - если они предывают в декрете до 3 лет ребенка или если ребенок нуждается в уходе до 6 лет, а также беременные женщины. Отсрочка будет предоставляться только действующим депутатам Верховной Рады - все прошлые созывы подлежат мобилизации.
- Отсрочка для студентов только дневной или дуальной формы обучения, получающих уровень образования выше, чем предыдущий уровень по тому же направлению, а также докторантам.
- Отсрочка для педработников и научных сотрудников, только если они работают на полную ставку.
- Новые правила брони - бронируются чиновники категории "А". А категория "Б" и "В" - только до 50% от общего количества военнообязаных.
- Вводится базовая военная служба для всех граждан младше 25 лет. От ее прохождения освобождаются инвалиды, те, кто уже прошли военную подготовку, а также лица, которые прошли военную подготовку до получения гражданства Украины.
- Базовая военная служба будет длиться до 5 месяцев.
- Снижение нижней планки возраста для мобилизации с 27 до 25 лет.
Ранее сообщалось, что военные предлагают использовать реестр избирателей Украины для мобилизации военнообязанных.