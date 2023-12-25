Больше сотни украинских военных, уехавших домой на недельный отпуск из-под Авдеевки на Рождество, погибли по дороге.

Об этом сообщил политолог Виталий Бала.

По его информации, в находящейся под Авдеевкой бригаде разрешили 108 военнослужащим уехать домой на рождественские праздники.

Они тянули жребий, кто сможет уехать и те, кто не вытащил, были очень расстроены и даже некоторые просили с ними поменяться. Но никто не согласился, потому что все хотели увидеть своих родных, ведь уже около года "на нуле".

"Все, кто вытащил жребий, сели в автобусы и уехали, но не доехали", – рассказал Бала.

"Были бы машины, возможно, такого горя и не случилось, но на машины нет денег", – добавил он.

По словам политолога, ни одного официального сообщения о гибели 108 военнослужащих не было.

"Я не писал, думал, что все-таки будет какое-нибудь сообщение, траур, не было… Я уже не знаю, что должно произойти, чтобы действующая власть уже перестала скрывать наши потери и начала чествовать погибших. Так уже не может дальше продолжаться", – написал Бала.

Ранее сообщалось, что пять военных из Ужгорода погибли в Харьковской области на Купянском направлении.

Ранее в МВД Украины назвали число погибших и раненых гражданских украинцев с начала года.