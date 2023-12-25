Политолог сообщил о гибели больше сотни украинских военных по дороге домой из Авдеевки на Рождество
Больше сотни украинских военных, уехавших домой на недельный отпуск из-под Авдеевки на Рождество, погибли по дороге.
Об этом сообщил политолог Виталий Бала.
По его информации, в находящейся под Авдеевкой бригаде разрешили 108 военнослужащим уехать домой на рождественские праздники.
Они тянули жребий, кто сможет уехать и те, кто не вытащил, были очень расстроены и даже некоторые просили с ними поменяться. Но никто не согласился, потому что все хотели увидеть своих родных, ведь уже около года "на нуле".
"Все, кто вытащил жребий, сели в автобусы и уехали, но не доехали", – рассказал Бала.
"Были бы машины, возможно, такого горя и не случилось, но на машины нет денег", – добавил он.
По словам политолога, ни одного официального сообщения о гибели 108 военнослужащих не было.
"Я не писал, думал, что все-таки будет какое-нибудь сообщение, траур, не было… Я уже не знаю, что должно произойти, чтобы действующая власть уже перестала скрывать наши потери и начала чествовать погибших. Так уже не может дальше продолжаться", – написал Бала.
Ранее сообщалось, что пять военных из Ужгорода погибли в Харьковской области на Купянском направлении.
Ранее в МВД Украины назвали число погибших и раненых гражданских украинцев с начала года.