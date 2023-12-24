Вчера вечером во Львове из-за взрыва газа в частном доме три человека погибли, еще три получили ранения, среди них двое детей.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

23 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Княгини Ольги произошел взрыв.

Правоохранители установили, что произошел взрыв газа в гаражном помещении частного дома, в результате чего его часть была разрушена.

"При разборе завалов были обнаружены тела трех львовян: 82-летней женщины и мужчин в возрасте 37 и 75 лет. Кроме того, семилетний мальчик, 11-летняя девочка и 74-летний мужчина получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

По факту начато уголовное производство.

Напомним, 23 декабря в двухэтажном частном доме во Львове взорвался газ. От взрыва обрушились фасад здания и часть перекрытий.

Ранее мы писали, что во Львовской области от отравления угарным газом погибли пять человек. Медикам удалось спасти жизнь двум детям.

Также мы сообщали, что в Софиевской Борщаговке Киевской области от отравления угарным газом погибли 22-летние супруги и 17-летняя девушка.