Во Львовской области от отравления угарным газом погибли пять человек. Медикам удалось спасти жизнь двум детям.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области на своей странице в Facebook.

"7 октября около 20:00 в отдел полиции №3 Львовского районного управления полиции №2 поступило сообщение о том, что в доме одного из сел Львовского района обнаружены тела нескольких человек без признаков жизни", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в доме были обнаружены тела пятерых местных жителей: женщин в возрасте 29, 53 и 75 лет и мужчин в возрасте 33 и 57 лет. Предварительно установлено, что причиной гибели людей стало отравление угарным газом.

"Кроме того, с диагнозом "отравление угарным газом" медики госпитализировали двух мальчиков в возрасте семи и девяти лет", - добавили в полиции.

Отметим, что ежегодно с наступлением холодов в Украине растет число несчастных случаев, связанных с отравлением угарным газом. Так, минувшей осенью под Киевом от отравления угарным газом погибли молодые супруги и их 17-летняя соседка.

А в освобожденной Балаклее, пытаясь согреться, от угарного газа погибла семья из четырех человек.