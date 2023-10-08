Во Львовской области от угарного газа погибли пять человек. Еще двоих откачали медики
Во Львовской области от отравления угарным газом погибли пять человек. Медикам удалось спасти жизнь двум детям.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области на своей странице в Facebook.
"7 октября около 20:00 в отдел полиции №3 Львовского районного управления полиции №2 поступило сообщение о том, что в доме одного из сел Львовского района обнаружены тела нескольких человек без признаков жизни", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, в доме были обнаружены тела пятерых местных жителей: женщин в возрасте 29, 53 и 75 лет и мужчин в возрасте 33 и 57 лет. Предварительно установлено, что причиной гибели людей стало отравление угарным газом.
"Кроме того, с диагнозом "отравление угарным газом" медики госпитализировали двух мальчиков в возрасте семи и девяти лет", - добавили в полиции.
Отметим, что ежегодно с наступлением холодов в Украине растет число несчастных случаев, связанных с отравлением угарным газом. Так, минувшей осенью под Киевом от отравления угарным газом погибли молодые супруги и их 17-летняя соседка.
А в освобожденной Балаклее, пытаясь согреться, от угарного газа погибла семья из четырех человек.