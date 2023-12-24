Вечером в субботу, 23 декабря, в двухэтажном частном доме во Львове взорвался газ. Погибла женщина.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своём телеграм-канале.

Из-под завалов спасатели извлекли мужчину и ребёнка. Также сотрудники ГСЧС обнаружили тело женщины. Всего пострадали четыре человека, среди которых ещё один ребёнок.

На фотографиях и кадрах видно, что от взрыва обрушились фасад здания и часть перекрытий. Спасателям было необходимо действовать очень быстро, чтобы спасти уцелевших людей.

Ранее во Львовской области от угарного газа погибли пять человек. Ещё двоих откачали медики.

"7 октября около 20:00 в отдел полиции №3 Львовского районного управления полиции №2 поступило сообщение о том, что в доме одного из сел Львовского района обнаружены тела нескольких человек без признаков жизни", - сообщили в полиции.

Мы также публиковали видео, как во Львове мужчина выпрыгнул из окна верхнего этажа пятиэтажки, спасаясь от пожара. К этому моменту огонь уже охватил нижний этаж, из других окон шёл чёрный дым.