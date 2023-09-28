Во Львове мужчина, спасаясь от пожара в квартире на одном из верхних этажей пятиэтажки, выпрыгнул из окна.

Видео момента прыжка мужчины публикуют местные Telegram-каналы.

На кадрах можно заметить пылающий балкон и густые клубы дыма, которые заволокли верхние этажи.

О состоянии мужчины после его падения информации пока нет.

Ранее мы рассказывали, что в Казахстане из-за пожара в многоэтажке люди выпрыгивали из окон. Публиковалось видео, как группы людей, стоявшие перед домом, держали матрасы и растягивали ковры, пытаясь поймать на импровизированные пожарные батуты выпрыгивающих людей.

Война в Украине идет уже 582-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вечером в группировке "Таврия" заявили, что скоро с Запорожского направления будут "хорошие новости". По неофициальной информации, украинские войска атакуют в направлении Новопрокоповки. Под Бахмутом идут регулярные встречные бои.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.