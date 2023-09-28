Во Львове мужчина выпрыгнул из окна верхнего этажа пятиэтажки, спасаясь от пожара. Видео
Во Львове мужчина, спасаясь от пожара в квартире на одном из верхних этажей пятиэтажки, выпрыгнул из окна.
Видео момента прыжка мужчины публикуют местные Telegram-каналы.
На кадрах можно заметить пылающий балкон и густые клубы дыма, которые заволокли верхние этажи.
О состоянии мужчины после его падения информации пока нет.
Ранее мы рассказывали, что в Казахстане из-за пожара в многоэтажке люди выпрыгивали из окон. Публиковалось видео, как группы людей, стоявшие перед домом, держали матрасы и растягивали ковры, пытаясь поймать на импровизированные пожарные батуты выпрыгивающих людей.
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