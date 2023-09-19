Во Львове закончилась ликвидация пожара, вызванная утренним российским ударом.

Об этом сообщает ГСЧС.

Более 12 часов спасатели ГСЧС во Львове тушили пожар в складских помещениях, возникший в результате ночного поражения. Огонь охватил более 9 тысяч квадратных метров.

В результате попадания один человек погиб, еще трое получили ранения.

К тушению пожара спасатели привлекали современную технику из Ровенского подразделения ГСЧС – пожарного работа Magirus. Его можно увидеть на видео.

Это спецустройство имеет дистанционное управление и может подавать 2000 литров воды ежеминутно на расстояние до 65 метров. Поэтому в разы уменьшается риск жизни и здоровья спасателей при ликвидации масштабных пожаров.

Война в Украине идет уже 573-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 572-го дня. Главной новостью дня о контрнаступлении ВСУ стало подтверждение взятия Клещеевки, что к югу от Бахмута. Однако несмотря на успехи украинских военных, у села продолжаются ожесточенные бои. Также резонанс вызвало интервью главы ГУР о перспективах войны. По прогнозу Кирилла Буданова, операция по разрыву сухопутных связей между Россией и Крымом - то есть контрнаступление на юге - может быть завершена еще до зимы.

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