Спасатели ликвидировали пожар во Львове после сегодняшнего удара РФ
Во Львове закончилась ликвидация пожара, вызванная утренним российским ударом.
Об этом сообщает ГСЧС.
Более 12 часов спасатели ГСЧС во Львове тушили пожар в складских помещениях, возникший в результате ночного поражения. Огонь охватил более 9 тысяч квадратных метров.
В результате попадания один человек погиб, еще трое получили ранения.
К тушению пожара спасатели привлекали современную технику из Ровенского подразделения ГСЧС – пожарного работа Magirus. Его можно увидеть на видео.
Это спецустройство имеет дистанционное управление и может подавать 2000 литров воды ежеминутно на расстояние до 65 метров. Поэтому в разы уменьшается риск жизни и здоровья спасателей при ликвидации масштабных пожаров.
Война в Украине идет уже 573-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 сентября 2023 года в онлайне.
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