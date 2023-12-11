Львовских студентов, которые избивали первокурсников на "посвящении", отчислили с учёбы и выселили из студенческого общежития.

Об этом сообщил Департамент образования и науки Львовской ОГА на своей странице в Фейсбуке.

"Лица, учинившее недопустимые действия, также понесут ответственность после завершения расследования полиции", - говорится в сообщении.

Департамент образования Львовской ОВА обещает принять меры для предотвращения таких инцидентов в будущем.

Напомним, в сети появилось видео, как в одном из училищ Львовской области старшекурсники избили первокурсников. Старшекурсники поочередно наносили удары в голову и грудь с помощью боксерской перчатки.

Ранее мы писали, что во Львовской области оштрафовали мать школьника за стрельбу из игрушечного пистолета. Об данном факте в полицию сообщили учителя, после чего на мать гимназиста был составлен административный протокол о ненадлежащем уходе за ребёнком. На заседание суда Галина Павлишин не пришла, но в материалах дела есть её заявление о признании своей вины.

Мы также сообщали, что ГБР передало в суд дело офицера, избившего солдата во Львовской области. Об инциденте сообщила на горячую линию ГБР сестра потерпевшего. По данным следствия, офицер избил солдата, увидев, что тот справляет естественные потребности неподалеку от палатки.