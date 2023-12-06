Отравившиеся студенты Полтавского юридического института имени Ярослава Мудрого находятся в медицинских учреждениях в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

"По словам пострадавших, все они ели в общепите "Студенческое кафе", которое расположено на территории Полтавской политехники. Об этом они сообщили сотрудникам полиции", – сообщил Пронин.

Напомним, Полтавский юридический университет имени Ярослава Мудрого отрицает массовое отравление среди его студентов. Заявляется, что эта информация не соответствует действительности и ни один студент не был госпитализирован по причинам вероятного отравления.

Ранее глава ОВА сообщал, что госпитализированы с отравлением 27 человек.

Также мы сообщали, что в Одессе произошло массовое отравление курсантов Военно-морского лицея. В больницу с признаками отравления обращались 100 курсантов, 76 были госпитализированы.

В сентябре этого года в этом же лицее уже был подобный случай. Тогда с отравлением из-за нарушения санитарных норм были госпитализированы 68 курсантов.