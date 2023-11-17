В Одессе произошло массовое отравление курсантов Военно-морского лицея.

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

По состоянию на сегодняшний день в больницу с признаками отравления обратились уже 100 курсантов, 76 был госпитализированы.

"По предварительным данным, они отравились некачественными продуктами питания в столовой морского лицея", - рассказал источник.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье о нарушении санитарных правил.

Об отравлении курсантов одесские телеграм-каналы писали еще несколько дней назад. Так, 8 ноября по ним прошла информация, что с признаками отравления в больницу попали 25 курсантов. Их состояние оценивалось как средней тяжести. Через несколько дней появились публикации о госпитализации еще восьмерых курсантов.

Напомним, в сентябре этого года в этом же лицее уже был подобный случай. Тогда с отравлением из-за нарушения санитарных норм были госпитализированы 68 курсантов.

Весной мы писали, что в Одессе от тяжелого отравления овощами с рынка погибли два четырехлетних ребенка. Правоохранители подозревают, что в их гибели виноват детский врач, который ненадлежащим образом исполнял свои обязанности и лечил детей.