По Украине распространяется гепатит А.

Вспышка вируса началась в Винницкой области. По состоянию на 3 ноября в области было подтверждено 219 случаев заболевания. Там объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Затем гепатит А обнаружили в Ивано-Франковской области, а теперь гепатит А добрался уже до третьего региона Украины — Тернопольщины.

«Страна» рассказывает, что это за заболевание, как оно передается и как от него защититься.

Что такое гепатит А и какие его симптомы?

Гепатит А — это воспалительное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита А (ВГА).

Симптомы гепатита А варьируются от легких до тяжелых: повышение температуры тела, недомогание, потеря аппетита, диарея, тошнота, рвота, желтуха (пожелтение глаз и кожных покровов). Но весь спектр симптомов проявляется не у всех инфицированных, а те, что проявляются, легко спутать с обычным отравлением.

«Это очень коварный вирус. Классические проявления — рвота, диарея, желтуха и т.д., — проявляются где-то у 70% инфицированных взрослых, а у детей намного реже. Человек может болеть в легкой форме — температура, чуть поболел живот и больше никаких признаков. Человек может вообще не обратить внимание на симптомы и, к сожалению, сам может быть длительное время источником возбудителя инфекции, заражая других. А симптомы не только сам больной, но и врач может принять за отравление», — говорит Виктория Задорожная, директор Института эпидемиологии и инфекцонных заболеваний им. Л.В.Громашевського НАМН Украины.

Гепатит А не вызывает хронических заболеваний печени, но может сопровождаться тяжелыми симптомами и иногда приводит к острой печеночной недостаточности.

Процесс выздоровления может длиться несколько недель или месяцев.

Как передается гепатит А?

Главным образом вирус распространяется через зараженные продукты питания или воду. По словам одного из опрошенных «Страной» врачей, именно грязная питьевая вода чаще всего становится причиной болезни.

«Чаще всего проблема — в старых трубах. Где-то воды не стало, возникло отрицательное давление в трубе, и тут происходит подсос канализационных вод. Люди пьют эту не кипяченную воду и заражаются. Вода — основной источник заражения. Но вирус также выделяется с фекалиями. Если в доме есть больной, а гигиена не соблюдается, в семье вот таким путем можно заразиться», — говорит один из опрошенных "Страной" врачей.

По словам докторов, вспышки гепатита в большинстве случаев связаны с тем, что водопроводная вода была загрязнена или какая пища, например, молочные продукты.

«Известны вспышки гепатита из-за зараженного мороженного, в одной из Латано-Американских стран гепатитом заражались через зеленый лук. Но у нас в стране вспышки гепатита чаще всего были вызваны водопроводной водой и продуктами питания», — объясняет Виктория Задорожная.

Вирус распространяется главным образом в результате употребления пищевых продуктов или воды, загрязненных фекалиями инфицированного человека. Это заболевание тесно связано с плохими санитарными условиями, несоблюдением правил личной гигиены и незащищенными сексуальными контактами.

«Есть разные механизмы заражения гепатитом А: фекально-оральный, бытовой, а также гомосексуальная активность влияет на передачу этого вируса. Вирус не имеет оболочки и очень устойчив к температуре и другим воздействиям окружающей среды», — говорит Виктория Задорожная.

Кроме того, гепатитом А также можно заразиться парентерально (через переливание крови) — так же, как вирусным гепатитом В и С. Например, если человек, не знающий о том, что заражен гепатитом, сдал кровь для переливания.

С чем связана нынешняя вспышка гепатита А в Украине?

Вспышки гепатита в Украине происходили всегда, с разной периодичностью. Так, в конце 90-х — начале 2000-х в Украине ежегодно регистрировались от 20 до 40 тысяч больных, но затем заболеваемость резко снизилась.

«В последние годы была очень низкая циркуляция вируса. Это было связано с улучшением санитарно-экономических условий. Люди стали пить бутилированную или кипяченую воду, что приблизило нас к европейским странам, где заболеваемость составляла около 10 на 100 000. На таком уровне и у нас она держалась длительное время», — говорит Виктория Задорожная.

Но война, миграция населения и ухудшение санитарно-эпидемиологических условий усугубили ситуацию. Также свою роль в распространении гепатита сыграло разрушение оккупантами Каховского водохранилища, из-за чего в воду попало множество загрязненных веществ.

«Подрыв Каховской ГЭС тоже мог усилить циркуляцию этого вируса, потому что произошло сильное загрязнение воды. И, к сожалению, это совпало с летне-осенним сезоном, когда вообще в принципе увеличивается циркуляция вирусов, которые передаются орально-фекальным путем. То есть, все взаимосвязано. Но то, что война повлияла — это однозначно», — объясняет Виктория Задорожная.

Как уберечься от гепатита А?

Так как вирус передается орально-фекальным путем, врачи настаивают на необходимости соблюдения личной гигиены как на главной профилактической мере.

«Гепатит А — болезнь немытых рук. Поэтому примитивная профилактика — мытье рук при каждом удобном случае и избегание потребления некипяченной воды. Желательно кипятить ее минут 20-30 перед тем, как пить», — говорит Ярослав Товстуха, врач высшей категории в Киевской городской клинической больнице №5.

Но даже при максимальной личной гигиене все равно остается риск заражения.

«Главное — это пить чистую воду, мыть руки, есть термически обработанную пищу. Если в семье есть больной, нужно соблюдать все противоэпидемические меры с обработкой поверхностей и мытьем рук. Но, к сожалению, не всегда это может уберечь, — говорит Виктория Задорожная.

Для профилактики гепатита А существует вакцина. И по словам Виктории Задорожной, вакцина — это главное, что защищает от вируса.