В Винницкой области растет заболеваемость вирусным гепатитом А. Госпитализированы 11 человек
В Винницкой области продолжается рост заболеваемостью вирусным гепатитом А.
Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.
"Состоянием на 3 ноября в области подтверждено 219 случаев заболевания. За медицинской помощью обратились 262 человека, из них 36 детей, госпитализированы 111 человек", - рассказал источник.
Между тем гепатит А обнаружили в еще одной области – Ивано-Франковской. По состоянию на 1 ноября в областной клинической инфекционной больнице там находились семь человек.
Гепатит А – заболевание печени, вызванное вирусом. В отличие от гепатитов В и С, гепатит А не провоцирует развитие хронической болезни печени: большинство пораженных гепатитом А людей полностью поправляются и у них формируется пожизненный иммунитет к болезни.
О том что в Виннице вспышка гепатита А, стало известно 24 октября. К этому дню в одном из районов города были госпитализированы уже 60 человек.
Вскоре выяснилось, что все заразившиеся гепатитом А в Виннице пили воду из неустановленных источников.
31 октября вспышку гепатита А на Виннитчине назвали чрезвычайной ситуацией на уровне области.