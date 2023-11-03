В Винницкой области продолжается рост заболеваемостью вирусным гепатитом А.

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

"Состоянием на 3 ноября в области подтверждено 219 случаев заболевания. За медицинской помощью обратились 262 человека, из них 36 детей, госпитализированы 111 человек", - рассказал источник.

Между тем гепатит А обнаружили в еще одной области – Ивано-Франковской. По состоянию на 1 ноября в областной клинической инфекционной больнице там находились семь человек.

Гепатит А – заболевание печени, вызванное вирусом. В отличие от гепатитов В и С, гепатит А не провоцирует развитие хронической болезни печени: большинство пораженных гепатитом А людей полностью поправляются и у них формируется пожизненный иммунитет к болезни.

О том что в Виннице вспышка гепатита А, стало известно 24 октября. К этому дню в одном из районов города были госпитализированы уже 60 человек.

Вскоре выяснилось, что все заразившиеся гепатитом А в Виннице пили воду из неустановленных источников.

31 октября вспышку гепатита А на Виннитчине назвали чрезвычайной ситуацией на уровне области.