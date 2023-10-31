Вспышка гепатита А в Винницкой области определена как чрезвычайная ситуация на уровне области.

Об этом сообщает Минздрав.

"В области усилен контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта. Под временным запретом ярмарки и массовые мероприятия по реализации продукции домашнего производства. Также органы местной власти ужесточают контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований и противоэпидемических правил на рынках города и области. В Виннице продолжается дистанционное обучение. Это же касается и внешкольного обучения, спортивных и художественных кружков. Соответствующее решение было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - сказано в сообщении.

В регионе фиксируют новые случаи заболевания, что означает, что источник инфицирования все еще существует. Причинами вспышки могут быть пищевые продукты или питьевая вода, точного вывода экспертов на этот счет пока нет.

Сейчас в больницах находятся 144 пациента с гепатитом. 32 взрослых и 10 детей уже выписали.

О том что в Виннице вспышка гепатита А, стало известно 24 октября. К этому дню в одном из районов города были госпитализированы уже 60 человек.

Вскоре выяснилось, что все заразившиеся гепатитом А в Виннице пили воду из неустановленных источников.