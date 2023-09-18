В индийском штате Керала на юге страны вспышка смертельного вируса Нипах. Это редкий, но опасный вирус, переносимый летучими мышами, который может вызывать лихорадку, рвоту и респираторные инфекции.

Об этом сообщает The Guardian.

Тяжелые случаи вируса могут включать судороги, воспаление головного мозга и приводить к коме.

Два человека уже погибли.

Власти организовали массовое тестирование, ограничили публичные собрания, некоторые школы были закрыты.

Это четвертая вспышка в регионе с 2018 года. Уровень смертности от вируса Нипах составляет 40-75%, а вакцины не существует.

Ранее мы писали, что в Индонезии зарегистрирована вспышка сибирской язвы. От нее в провинции Джокьякарта скончались уже три человека, диагноз подтвердили у 87 человек.

А в Финляндии был обнаружен комар вида, который может переносить опасную для человека лихорадку Западного Нила, что может быть серьезной угрозой для жителей и гостей Страны Озер.

Также в мире уже шестой человек излечился от ВИЧ. Пятидесятилетний мужчина, которого назвали "женевским пациентом"полностью выздоровел от ВИЧ после пересадки костного мозга.