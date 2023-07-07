В Индонезии зарегистрирована вспышка сибирской язвы. От нее в провинции Джокьякарта скончались уже три человека, диагноз подтвердили у 87 человек.

Об этом сообщают индонезийские СМИ.

По предварительным данным, вспышку вызвал мужчина, у которого от сибирской язвы умерла корова. Он съел ее зараженное мясо сам и раздал его "десяткам других жителей своего района". Этот владелец коровы скончался первым еще 5 июня.

Региональные власти объявили близлежащий район красной зоной повышенной опасности на 120 дней с момента обнаружения вируса и посоветовали жителям употреблять в пищу мясо только здорового скота.

"Известно, что уже три человека погибли от сибирской язвы в регионе Джокьякарта, в то время как 87 других был подтвержден положительный тест на заражение сибирской язвой", - заявил директор по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями министерства здравоохранения Имран Памбуди.

Сибирская язва - смертельное инфекционное заболевание, которое обычно поражает крупный рогатый скот или коз. Человек может заразиться только при контакте с больными сибирской язвой животными или при употреблении их мяса.

Ранее мы сообщали, что осенью в Киевской области обнаружили сибирскую язву у козы.

А летом 2020 года в западной Монголии на границе с Россией и Китаем выявляли больных бубонной чумой.