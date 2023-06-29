Из-за болезни Мадонна отменила концертный тур, посвящённый 40-летию своей музыкальной карьеры. Перед этим певица попала в реанимацию и некоторое время провела в отделении интенсивной терапии.

Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на сообщение, опубликованное в Инстаграм менеджером американской поп-звезды Гаем Осири.

"В субботу, 24 июня, у Мадонны развилась серьёзная бактериальная инфекция, из-за которой она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии. Её самочувствие улучшается, однако она всё ещё находится под наблюдением врачей. Ожидается полное выздоровление. В это время нам будет необходимо приостановить все наши обязательства, включая тур. Мы поделимся с вами более подробной информацией, как только она у нас появится, включая новую дату начала тура и перенесенные концерты", — говориться в сообщении.

64-летняя хитмейкер должна была начать североамериканский этап своего мирового турне "Celebration" в ознаменование 40-летия своей музыкальной карьеры в Ванкувере, Канада, 15 июля.

Выступления также включали два шоу в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке в августе, а также в Лос-Анджелесе, Майами, Лас-Вегасе и Чикаго.

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