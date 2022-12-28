Хамовнический районный суд Москвы вынес приговор Виталию Джуре и Алексею Трясникову по делу о покушении на убийство певца Авраама Руссо и его охранника в 2006 году.

Об этом пишут российские журналисты со ссылкой на обвинительный вердикт суда.

Джуру и Трясникова признали виновными по статьям за пособничество в покушении на убийство. Первого приговорили к девяти годам лишения свободы, второго - к 12 годам строгого режима.

Еще один фигурант, Михаил Демкин, проходил по статьям о покушении на убийство и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Его признали виновным, но дело прекратили в связи со смертью подсудимого в 2014 году.

Суд частично удовлетворил иск представителя Руссо о возмещении морального вреда. Джура и Трясников должны будут выплатить артисту миллион рублей.

Покушение на Руссо произошло в ночь на 19 августа 2006 года в Москве. По данным следствия, Демкин не менее шести раз выстрелил в певца и его охранника, пока те сидели в машине. Певец получил четыре огнестрельных ранения в бедро. Джура и Трясников, до этого следившие за Руссо, помогли нападавшему скрыться.

Организатором покушения следователи считают бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, который испытывал "личные неприязненные отношения" к Руссо, "отказавшемуся от его личного покровительства".

По данным следствия, Исмаилов поручил своему охраннику найти исполнителей, тот нанял за денежное вознаграждение Демкина, Джуру и Трясникова.

Расследование преступления длилось долго, так как получить доказательства причастности Демкина удалось только в 2020 году.

Исмаилов находится в международном розыске, расследование в отношении него продолжается. Год назад ему дали убежище в Черногории.

Неделю назад "Страна" сообщала, что СБУ предотвратила покушение на главу украинской военной разведки Кирилла Буданова и министра обороны Алексея Резникова.