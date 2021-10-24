Беглому российскому олигарху Тельману Исмаилову предоставили политическое убежище в Черногории.

Об этом сообщает сайт "Медуза" со ссылкой на адвоката бизнесмена Милоша Вуксановича.

По словам юриста, Исмаилова освободили из центра содержания, где он находился после задержания до рассмотрения вопроса о его экстрадиции в Россию.

Следственный комитет России обвиняет олигарха в нескольких преступлениях, включая причастность к убийствам двух предпринимателей в 2006 году и организацию похищения певца Авраама Руссо в 2004 году.

Адвокат Марина Русакова, тоже представляющая интересы Исмаилова, добавила, что бизнесмен получил убежище из-за решения прокуратуры Цюриха о закрытии уголовного дела об отмывании денег. Это дело в отношении Исмаилова возбудили в декабре 2018 года после обращения в швейцарскую прокуратуру АО "БМ Банк" (в прошлом - "Банк Москвы"), но в январе 2021-го прекратили. Как постановила прокуратура Цюриха, российский банк передал швейцарскому ведомству недостоверную информацию о том, что в России Исмаилова уже осудили по нескольким уголовным делам. Более того, после закрытия дела Исмаилову выплатили компенсацию в размере 15 тысяч швейцарских франков.

Следственный комитетРоссии отреагировал на отказ в выдаче бизнесмена. Глава СК Александр Бастрыкин поручил изучить основания такого решения, а также "принять дополнительные меры к выдаче" Исмаилова.

"Материалы следствия не оставляют сомнений в причастности Исмаилова к преступлениям", - полагают в ведомстве.

Отдельно в СК заявили, что Исмаилов должен ответить по российским законам, а новость о получении им политического убежища вызывает недоумение у следователей. При этом СК еще не получил официальных документов от Черногории.

Вместе с тем Русакова сказала, что Исмаилов надеялся на снятие всех обвинений.

"Он хотел обратно вернуться", - добавила она.

Исмаилова задержали в Черногории в начале октября по международному ордеру, который выдала Россия. Его заключили под стражу до решения об экстрадиции. Однако после задержания Исмаилова парламент Черногории предложил расследовать связи бизнесмена с бывшими властями и действующим президентом Мило Джукановичем. В 2009 году черногорские СМИ писали, что Джуканович (бывший в то время премьер-министром) посещал принадлежащий Исмаилову отель Mardan Palace в Анталии.

Кроме того Исмаилов три года свободно жил в особняке в центре Подгорицы, столицы Черногории, и ни от кого не скрывался, несмотря на то, что находился в розыске Интерпола. Это, скорее всего, также объясняется личными связями бизнесмена с черногорскими чиновниками.

В сентябре "Страна" сообщала о задержании в Чехии на основании украинского ордера на арест гражданина РФ.

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