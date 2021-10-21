Ветерана АТО Александра Радкевича задержали в Греции по запросу Литвы. Там его приговорили за участие в действиях советских войск в 1991 году.

Об этом рассказала в Фейсбуке координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова.

По словам Решетиловой, Радкевича задержали еще 14 сентября во время пересечения границы в Греции. Как выяснилось, греческие власти руководствовались запросом из Литвы, где атошника заочно приговорили по так называемому делу 13 января. Речь идет о событиях 1991 года, когда советская власть, введя войска в Литву, силой пыталась вернуть страну в состав СССР. Тогда во время штурма военными телебашни в Вильнюсе погибли 15 человек.

В марте 2019 Вильнюсский окружной суд приговорил 67 человек за совершение военных преступлений во время январских событий 1991 года. Среди осужденных оказались бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов, бывший офицер КГБ Михаил Головатый и Радкевич, который в начале 1991 года служил в 107-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил СССР, а 11 января был назначен водителем-механиком танка, который находился рядом с Домом печати в Вильнюсе, за который шла борьба.

О приговоре Радкевич не знал, хотя добровольно сотрудничал со следствием и был допрошен в 2014 году украинской прокуратурой в качестве свидетеля в рамках международной правовой помощи, которую Украина предоставляла Литве. Впоследствии Рудкевич превратился из свидетеля в обвиняемого.

Его обвиняют в тяжких военных преступлениях: убийстве, бесчеловечном обращении, использовании запрещенных методов ведения войны. Хотя, как утверждает Решетилова, в Вильнюсе он фактически только присутствовал как военный советской армии.

"Действия Радкевича не повлекли вреда какому-либо человеку, что четко видно из самого приговора. Такой подход к судопроизводству абсолютно недопустим", - написала автор поста.

Она добавила, что судебный процесс в Вильнюсе проходил во время военных действий на Донбассе, в которых Радкевич принимал участие.

20 октября министр иностранных дел Литвы Габриэль Ландсбергис подтвердил, что страна выдала европейский ордер на арест Радкевича и теперь просит Грецию экстрадировать гражданина Украины для отбывания наказания.

Сейчас Украинский Хельсинский союз по правам человека (УХСПЧ) в рамках проекта "Объединение усилий общественного и государственного секторов для справедливого правосудия для защитников Украины" при поддержке Международного фонда Джорджа Сороса "Возрождение" привлекла адвокатов для обжалования решения греческого суда о выдаче атошника Литве. Вполне вероятно, что оно будет не в пользу украинского военного.

В Литве решение суда вступило в законную силу. Как стало известно уже после задержания, предоставленный Литвой адвокат Радкевича оспаривал приговор в апелляционном суде, но получил отказ. Адвокаты, привлеченные УХСПЧ, рассматривают возможность обращения в Европейский суд по правам человека.

Решетилова также сообщила, что кроме Радкевича тем же приговором осуждены еще не менее 10 граждан Украины. Она полагает, что министру иностранных дел Дмитрию Кулебе стоит поднять эту тему в рамках Люблинского треугольника, "а положительное решение в пользу Александра Радкевича и других граждан Украины стало бы показателем действенности этого формата и свидетельством общего видения как прошлого, так и будущего наших стран".

К посту Решетилова прикрепила фото Радкевича с сослуживцем на Донбассе в 2015 году

Между тем в Украине к воевавшим на Донбассе закон максимально снисходителен. Так, террористу из ультраправого батальона "Донбасс", который обстрелял из гранатомета редакцию оппозиционного "112 канала", дали три года условно.

А подозреваемых в зверском убийстве целой семьи ветеранов АТО суд посадил под домашний арест.