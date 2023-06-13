Украинская певица Вера Брежнева, которая в прошлом году отказалась от псевдонима "Брежнева" и стала просто Vera, живет в Риге по соседству с Лаймой Вайкуле.

Экс-участница "ВИА Гры" и жена композитора Константина Меладзе с началом войны мало выходила в соцсети. Почти не гастролировала и в начале войны волонтерила в Варшаве. Все это время не было известно, куда уехала она сама и ее семья после начала полномасштабного вторжения РФ. Ведь до этого Брежнева жила и вела бизнес в Москве (она занимается продажей линейки бьюти-средств для макияжа помимо основной концертной деятельности).

Свет на происходящее пролила Лайма Вайкуле.

"Вера в Риге, живет совсем недалеко от меня. Поэтому Вера будет на фестивале "Рандеву" петь. Я очень рада, что она здесь, со многими из своей семьи", - заявила Вайкуле в шоу "И грянул Грэм".

Судя по всему, с Верой переехали мама и младшая дочь Сара от брака с олигархом Михаилом Киперманом. Старшая дочь Соня давно постигает актерское мастерство в США.

Недавно Брежнева давала концерт в латвийском Даугавпилсе. Появились ее фото со сцены.

Вера Брежнева дала концерт в Даугавпилсе. Фото со сцены

Напомним, СБУ подозревает соратника Коломойского и экс-мужа Веры Брежневой Михаила Кипермана в присвоении 600 млн гривен "Укртатнафты".

Известно, что Киперман скрывается за границей (в Женеве) и решается вопрос об объявлении его в международный розыск. А в это время его нынешняя жена Алена Киперман зажигает в Лас-Вегасе.