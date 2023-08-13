Пятидесятилетний мужчина, которого назвали "женевским пациентом", стал шестым человеком в истории человечества, полностью выздоровевшим от ВИЧ после пересадки костного мозга.

Об этом сообщает France24.

Ученые сообщили, что предыдущим пяти пациентам трансплантировали стволовые клетки уже мутированного гена CCR5, который препятствует проникновению ВИЧ в клетки.

У "женевского пациента" диагностирован ВИЧ в 1990 году. Антиретровирусные препараты он принимал до ноября 2021 года и прекратил прием уже после трансплантации костного мозга.

В 2018 году пациенту из Женевы также пересадили стволовые клетки для лечения особо агрессивной формы лейкемии, однако на этот раз не вводили мутацию. Это значит, что вирус все еще способен проникать в клетки пациента.

Однако через 20 месяцев после того, как мужчина прекратил принимать антиретровирусные препараты, уменьшающие количество ВИЧ в крови, врачи Женевского университета не обнаружили следы вируса в его организме. Исследователи говорят, что не могут исключить, что ВИЧ может вернуться. Они добавили, что "женевский пациент" находится в состоянии продолжительной ремиссии.

По словам ученого из французского Института Пастера Асьера Саэз-Цириона, если через 12 месяцев не обнаружатся признаки вируса в крови, то и в будущем "большая вероятность того, что его невозможно будет обнаружить".

Предыдущие 5 пациентов, которых считают вылеченными от ВИЧ, - из Берлина, Лондона, Дюссельдорфа, Нью-Йорка и Сити-оф-Хоуп. Им вводили стволовые клетки с мутацией CCR5.

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