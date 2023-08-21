Главный научный сотрудник ВОЗ Джереми Фаррар заявил, что происхождение коронавируса было скорее естественным, чем утечкой из лаборатории.

Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

"На самом деле естественное происхождение становится все более вероятным", - говорит он.

Однако и другие гипотезы по-прежнему рассматриваются.

"Вы не можете игнорировать географию, вы не можете игнорировать центр", - добавил ученый, имея в виду потенциальную утечку из лаборатории в Ухане.

Фаррар поддержал организацию новой миссии ВОЗ в Китай, но только если Пекин проявит "готовность поделиться всей информацией".

Он сказал, что не уверен, что такая новая миссия состоится.

Ранее глава ФБР заявлял, что наиболее вероятный источник коронавируса - это лаборатория в Ухане.

Тем временем по миру распространяется новый вариант коронавируса EG.5, известный как "Эрис". В феврале его обнаружили в Китае, в апреле - в США, а сейчас он дошел уже и до ЮАР. В целом он выявлен уже в 51 стране, в том числе, соседствующих с Украиной.

Кроме того, за последний месяц число новых случаев заражения COVID-19 в мире выросло на 80%.