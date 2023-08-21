В ВОЗ считают, что происхождение коронавируса было скорее естественным, чем утечкой из лаборатории
Главный научный сотрудник ВОЗ Джереми Фаррар заявил, что происхождение коронавируса было скорее естественным, чем утечкой из лаборатории.
Об этом он сообщил в интервью Financial Times.
"На самом деле естественное происхождение становится все более вероятным", - говорит он.
Однако и другие гипотезы по-прежнему рассматриваются.
"Вы не можете игнорировать географию, вы не можете игнорировать центр", - добавил ученый, имея в виду потенциальную утечку из лаборатории в Ухане.
Фаррар поддержал организацию новой миссии ВОЗ в Китай, но только если Пекин проявит "готовность поделиться всей информацией".
Он сказал, что не уверен, что такая новая миссия состоится.
Ранее глава ФБР заявлял, что наиболее вероятный источник коронавируса - это лаборатория в Ухане.
Тем временем по миру распространяется новый вариант коронавируса EG.5, известный как "Эрис". В феврале его обнаружили в Китае, в апреле - в США, а сейчас он дошел уже и до ЮАР. В целом он выявлен уже в 51 стране, в том числе, соседствующих с Украиной.
Кроме того, за последний месяц число новых случаев заражения COVID-19 в мире выросло на 80%.