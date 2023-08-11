Число новых случаев заболеваний COVID-19 в мире выросло на 80% за последний месяц.

Об этом сообщается в еженедельной сводке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Указывается, что за последние 28 дней (с 10 июля по 6 августа) во всем мире было зарегистрировано почти 1,5 млн новых случаев заражения коронавирусом.

В течение данного 28-дневного периода 44% стран (103 из 234) сообщили ВОЗ как минимум об одном случае заболевания.

По данным организации, количество летальных исходов уменьшилось на 57%.

В ВОЗ предупредили, что COVID-19 "остаётся крупной угрозой", несмотря на завершение режима чрезвычайной ситуации, которое было объявлено 5 мая.

Ранее в Министерстве охраны здоровья сообщили, что с начала пандемии в Украине от коронавируса нового типа умерли 112 268 человек, из которых 89 – дети и 1256 – медицинские работники. Всего в стране были выявлены более 5,5 млн случаев заболевания (из них почти 416 тысяч – среди детей).

Также мы писали, что в США у переболевших COVID-19 женщин родились дети с повреждением головного мозга. Медики предупредили, что женщины, заразившиеся коронавирусом во время беременности, должны обратиться к педиатру, чтобы выявить задержки в развитии ребенка, которые могут проявиться с годами.