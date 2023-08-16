По миру распространяется новый вариант коронавируса EG.5, известный как "Эрис". В феврале его обнаружили в Китае, в апреле - в США, а сейчас он дошел уже и до ЮАР.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

В целом он выявлен уже в 51 стране, в том числе, соседствующих с Украиной.

Именно на EG.5 сейчас припадает большинство новых случаев заражения коронавирусом.

Он вызывает симптомы, схожие с Omicron: насморк, головная боль, усталость, чихание, боль в горле.

Одышка, потеря обоняния и лихорадка сейчас встречаются гораздо реже.

При этом медики говорят, что Эрис более "конкурентоспособен", чем другие геноварианты SARS-CoV-2. Он способен лучше уклоняться от ранее выработанного иммунитета.

Ранее сообщалось, что за последний месяц число новых случаев заражения COVID-19 в мире выросло на 80%.

В ВОЗ предупредили, что COVID-19 "остаётся крупной угрозой", несмотря на завершение режима чрезвычайной ситуации, которое было объявлено 5 мая.

Ранее в Министерстве охраны здоровья сообщили, что с начала пандемии в Украине от коронавируса нового типа умерли 112 268 человек, из которых 89 – дети и 1256 – медицинские работники. Всего в стране были выявлены более 5,5 млн случаев заболевания (из них почти 416 тысяч – среди детей).