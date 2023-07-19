Администрация президента США Джо Байдена приостановила финансирование Уханьского института вирусологии после многомесячной проверки. Министерство здравоохранения и социальных служб США уведомило институт об этом 17 июля.

Об этом сообщает Bloomberg.

Такое решение американская сторона приняла после того, как Уханьский институт не смог предоставить Национальным институтам здравоохранения США запрошенные документы на фоне сообщений о проблемах безопасности в лаборатории, сказал представитель Минздрава США телекомпании CNN.

Чиновник уточнил, что лаборатория Уханьского института вирусологии не получала никакого федерального финансирования от Национальных институтов здравоохранения США с июля 2020 года.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в конце ноября 2019 года в китайском Ухане, где находится институт вирусологии. Версия об утечке зараженного материала из Уханьского института вирусологии звучала с начала пандемии, а бывший президент США Дональд Трамп открыто называл коронавирус "китайским вирусом".

При этом сообщалось, что ученые из США и Уханя собирались вместе создавать новые коронавирусы еще в 2018 году.

Также в прессе публиковали данные о причастности главного инфекциониста США к началу пандемии коронавируса в Ухане.