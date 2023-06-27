С 1 июля в Украине завершается действие карантина и режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"С 1 июля завершаем действие карантина и режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. COVID-19 стал для украинцев трудным испытанием. Все наши решения все это время были направлены на то, чтобы сохранить жизнь людей", - сказано в посте.

По его словам, благодаря карантину были отработаны "механизмы реагирования, которые пригодились во время полномасштабной войны".

К слову, отмена карантина значит, что с 1 июля на лекарства и другие товары, которые ввозили под 0% растаможки по "карантинному" постановлению, могут вернуть НДС. По крайней мере пока никаких других документов на этот счет не появилось.

Ранее мы сообщали, что в начале мая Всемирная организация здоровья отменила статус пандемии для коронавирусной инфекции.

Напомним, 30 января 2020 года ВОЗ на экстренном заседании признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией международного масштаба, а 11 марта организация объявила пандемию коронавируса.