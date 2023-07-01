В Украине с 1 июля официально отменяется карантин по ковиду. Соответствующая норма прописана в постановлении Кабмина № 651 от 27 июня этого года.

По факту, карантинные ограничения, к примеру, требование о ношении масок в общественных местах или "социальной дистанции", украинцы уже давно не выполняли. Но карантин — это не только маски.

В разгар эпидемии коронавируса власти приняли ряд законодательных актов, которые должны были облегчить жизнь гражданам и бизнесу. К примеру, Кабмин в свое время утвердил постановление № 224, по которому в страну завозили со льготами лекарства и медицинские изделия. Впоследствие в "ковидное" постановление вносились изменения, а список льготных товаров расширялся. Скажем, в прошлом году в него внесли генераторы, после чего появилась возможность завозить их без НДС и ввозной пошлины.

С официальной отменой карантина льготы автоматически прекращаются.

Впрочем, отдельные "ковидные" нормы еще какое-то время будут действовать. К примеру, по льготам на этиловый спирт. Кабмин уже подал в Раду законопроект об их отмене, но депутаты пока не успели его рассмотреть.

Разбирались, что меняет окончания коронавирусного карантина.

Коронавирус отменили

Эпидемия по ковиду в Украине официально закончилась. Ранее ВООЗ уже отчиталась о заверении пандемии в мировом масштабе. Но еще какое -то время карантин в Украине продолжал действовать.

27 июня Кабмин своим решением отменил все ковидные ограничения. Как указано в постановлении правительства № 651, с 24:00 30 июня на территории страны карантин, установленный с целью недопущения распространения острой респираторной болезни COVID-19, отменяется.

Этим же постановлением вносятся изменения в другое решение Кабинета Министров - по оплате за ЖКХ.

Напомним, им регулируется процент дохода, который тратят домохозяйства на уплату коммуналки. К разгар ковида была установлена норма в 15% от среднемесячного совокупного дохода семьи. Если на коммуналку шло больше, украинцы имели право на субсидии.

Фактически с окончанием карантина эта норма должна была вырасти до 20% от совокупного дохода семьи. Это значит, что автоматически уменьшился бы размер субсидий. Но в постановление добавили формулировку о военном положении. То есть, норма о 15% продолжит действовать до 1 числа месяца, следующего за месяцем окончания военного положения.

Без льгот на лекарства и генераторы

Официальная отмена карантина автоматически обнуляет "ковидное" постановление Кабмина № 224. То самое, по которому в Украину ввозили в льготном режиме целый ряд товаров, — говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Это постановление было принято в марте 2020 года, чтобы облегчить жизнь бизнесу и удешевить лечение от ковида рядовым гражданам. Изначально в списке товаров, которые можно было ввозить по льготам — без НДС и ввозной пошлины — были отдельные лекарства и медицинские изделия (в частности, маски, тесты на ковид и др). Но в это постановление много раз вносили правки, расширяя перечень льготных товаров. В прошлом году в него внесли, к примеру, генераторы, что позволило завозить их без налогов и таким образом снизить ценники.

В итоге в льготном списке оказалось несколько сотен позиций.

По медицинской части это, к примеру, антисептики, этанол, аппараты искусственной вентиляции легких, пульсоксиметры, ларингоскопы, кислородные концентраторы, рентгеновские аппараты, термоодеяла, томографы, аппараты УЗИ, защитные маски, бахилы, медицинские перчатки, шприцы, системы переливания крови, различные реагенты, пробирки, тесты на ковид и многое другое.

В перечне также десятки позиций медицинского оборудования — линии для фармпроизводства, стерилизаторы, холодильники и пр.

Льготы по всем этим товарам, то есть, отмена НДС и ввозных пошлин, по постановлению 224 действуют до последнего дня карантина.

"В соотвествии с Налоговым кодексом, карантинные льготы действуют по последний день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина, установленного Кабмином на территории Украины, то есть, до 30 июня 2023 года", — пояснила нам адвокат по медицинскому праву юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Алла Цимановская.

То есть, с 1 июля льготы автоматически обнуляются. А это значит, что все перечисленные в льготном перечне товары подорожают в среднем на 30% (20% НДС плюс 10% ввозной пошлины).

Фармацевты ждали, что льготы продлят, скажем, привязав их теперь к военному положению. Но этого не произошло.

"В связи с этим возникает не только проблема с подорожанием новых партий импортных товаров, но и с налогообложением остатков уже ввезенной ранее продукции", — говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

В Торгово-промышленной палате также интересуются, что теперь делать с остатками уже ввезенной "ковидной" продукции — можно ли их продавать или нужно отзывать с розницы и оформлять теперь уже по новым требованиям — с налогами. Переходного периода фармацевтам не дали. А это значит, что уже с 1 июля десятки наименований медицинских изделий просто "зависнут" так как непонятно, что с ними делать дальше, и по каким ценам продавать. Может случиться так, что пока в этот вопрос не будет внесена ясность, в аптеках нельзя будет купить элементарное — шприцы, марлю или маски. Хотя на складах эти товары есть в изобилии.

В "не медицинском" списке — генераторы, трансформаторы, аккумуляторы, многие виды клея, алюминиевая проволока, двигатели, навигационные приборы и инструменты. Они, получается, тоже автоматически подорожают на треть. К примеру, дешевые генераторы, которые сейчас в розничных сетях выставлены по 10 тысяч гривен, будет стоить уже 13 тысяч. Особых проблем с электроэнергией, а значит, и большого спроса на генераторы, сейчас нет. Но непонятно, что будет дальше. Особенно, если россияне и дальше будут наносить удары по украинской критической инфраструктуре. Поэтому потребность в генераторах еще, наверняка, будет, — говорят эксперты. Но теперь за них придется переплачивать, если только власти не вернут льготы уже отдельным документом.

Что с масками и тестами

Бонус отмены карантина для украинцев — можно не носить маски. Их, правда, уже и так давно никто не носит. Правда, что удивительно — остались штрафы за допуск в общественные места посетителей без масок или обслуживание людей без средств индивидуальной защиты. Но вернемся к этому казусу позже.

Также не нужно будет сдавать тесты на ковид при госпитализации в больницу. Тесты платные — нужно выложить 600-800 гривен. А если, к примеру, в стационар оформляется ребенок с мамой, то придется потратить уже 1200-1600 гривен.

Теперь на тестах можно будет сэкономить. Многие частные больницы внутренними распоряжениями еще раньше Кабмина отменили требование по тестам. После официального завершения карантина эта норма распространяется на все лечебные учреждения.

Но, если у медработников возникнут подозрения, что пациент все же болен (скажем, у него будут признаки простуды), все равно могут потребовать сдать тест.

Какие ковидные нормы еще продолжают действовать

При этом некоторые ковидные нормы, несмотря на отмену карантина, еще продолжают действовать.

Речь идет о нормах, которые на волне ковида были внесены в законы Украины.

Скажем, норма о возможности принимать участие с судебном заседании в режиме видеоконференции. Или норма о штрафах за допуск в общественное место посетителей без масок. Хотя сами маски отменяются, штрафы за допуск людей без них пока действуют — 200-300 необлагаемых минимумов.

То же самое — за обслуживание посетителей без средств индивидуальной защиты. Штраф за это в таком же размере — 200-300 необлагаемых минимумов.

Остается и норма о пребывании человека на самоизоляции, если есть подозрения, что он может быть инфицирован ковидом. Ему обязаны предоставить возможность работать на удаленке или оплатить больничный.

Также действует норма о возможности арендовать государственное и коммунальное имущество без аукциона тем, кто борется с коронавирусом, в частности, медицинским учреждениям.

Еще одна ковидная норма, которая пока не отменена — по полномочиям Кабмина регулировать цены на ряд социально значимых товаров, в частности, лкарства, еду, топливо.

Напомним: на волне эпидемии ввели норму, по которой продавцы должны были заблаговременно предупреждать органы власти о повышении цен и, главное, — обосновать новые ценники, предоставив соотвествующие расчеты.

Это требование изначально работало не без сбоев. А с началом войны его вообще мало кто придерживается. Но все же у чиновников есть механизм давления на торговцев.

"Если уберут это последнее препятствие, не нужно уже будет ничего декларировать и обосновывать, можно рисовать цены с потолка", — говорит Рябцев.

В том, что эти нормы доживают последние дни, нет никаких сомнений. Законопроект об их отмене Кабмин еще 20 июня (то есть, еще до официального завершения карантина) подал в Раду. Но, по состоянию на сегодняшний день, его еще не рассматривали. Документ прошел рассмотрение в профильном комитете, но, пока за него не проголосуют в сессионном зале, все "ковидные" нормы остаются действующими.