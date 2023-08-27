Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что его пытались отравить.

Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.

"Я уже давно беспокоюсь о своей личной безопасности и защищенности. Технически я уже умер дважды, поскольку меня отравили ртутью".

Об этом шла речь в интервью, которое было посвящено связям семьи Байдена с Украиной в бытность его вице-президентом США.

Деталей "отравления" он не привел.

Шокин в ходе беседы утверждал, что нынешний президент и его сын "были подкуплены" в Украине. И, когда генпрокурор в 2016 году начал расследовать дело связанной с ними газодобывающей компании Burisma, его по настоянию Байдена-старшего сняли с должности.

Также экс-генпрокурор сообщил, что сейчас пишет книгу о роли, которую Байден сыграл в Украине.

Ранее мы писали, что республиканцы американского парламента заявляли о возможном импичменте Байдена из-за скандала с украинской компанией Burisma.

Также мы писали, что по данным Washington Post, заработанные в украинской компании Burisma деньги сын Байдена потратил на алкоголь и наркотики.