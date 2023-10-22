Российских летчиков попытались отравить огромным праздничным тортом и виски на праздновании годовщины их выпуска из Армавирского военного авиационного училища. Смертельный "подарок" принес курьер, оказавшийся, как пишут, уроженцем Мелитополя.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

По данным пабликов, презент доставили на 20-летнюю годовщину окончания учебного заведения от имени неких "старших товарищей". Летчики успели разрезать торт, который весил 20 килограммов, но все же перед угощением заподозрили неладное и решили проверить посылку от неизвестных людей.

Позже выяснилось, что сразу после вручения смертельно опасного презента доставщик купил билет на самолёт, однако его оперативно задержали. Курьером якобы оказался уроженец Мелитополя, который не стал скрывать намерений и прямо заявил, что торт и алкоголь были начинены сильнодействующим ядом.

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