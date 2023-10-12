Прокуратура Парижа начала расследование из-за вероятного отравления бывшей сотрудницы российского "Первого канала" Марины Овсянниковой.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.

Как пишет Le Figaro, днем 12 октября Овсянниковой стало плохо после того, как она открыла дверь своей квартиры в центре Парижа и обнаружила там порошок.

Сама Овсянникова утверждает, что "была отравлена русскими", пишет издание. Ручка, как она полагает, была обработана неким порошком. Следователи взяли пробы вещества.

В начале октября в России государственное обвинение запросило для Овсянниковой девять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима по статье о фейках о Вооруженных силах РФ.

Дело против журналистки завели из-за пикета на Софийской набережной в Москве: в июле прошлого Овсянникова вышла туда с антивоенным плакатом с фотографиями погибших в Украине детей.

По версии обвинения, журналистка опубликовала в публичном канале в мессенджере фото и видео этой акции. На плакате содержалась "заведомо ложная информация о действиях" российскх военных. Фото и видеоролик были доступны для просмотра неограниченному кругу лиц, говорится в сообщении прокуратуры.