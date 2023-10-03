В России государственное обвинение запросило для бывшего редактора "Первого канала" Марины Овсянниковой девять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима по статье о фейках о Вооруженных силах РФ.

Об этом сообщает прокуратура Москвы.

"Государственный обвинитель Басманной межрайонной прокуратуры в судебных прениях просил признать подсудимую 45-летнюю Марину Овсянникову виновной по п. Д ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам ненависти в отношении отдельной социальной группы) и назначить ей наказание в виде 9 лет 6 мес. лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на 5 лет", - сказано в сообщении.

Дело против журналистки завели из-за пикета на Софийской набережной в Москве: в июле прошлого Овсянникова вышла туда с антивоенным плакатом с фотографиями погибших в Украине детей.

По версии обвинения, журналистка опубликовала в публичном канале в мессенджере фото и видео этой акции. На плакате содержалась "заведомо ложная информация о действиях" российскх военных. Фото и видеоролик были доступны для просмотра неограниченному кругу лиц, говорится в сообщении прокуратуры.

Журналистка сбежала из-под домашнего ареста вместе с дочерью. Её адвокат говорил, что Овсянникова скрывается в одной из европейских стран. Сама женщина подробно рассказывала, как бежала из России.

В минувшем октябре суд заочно отправил под арест бывшего редактора "Первого канала", она объявлена в международный розыск.