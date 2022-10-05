Экс-редактор "Первого канала" Марина Овсянникова, которую МВД России объявило в розыск, объяснила в Telegram, почему не соблюдает меру пресечения в виде домашнего ареста.

Где она находится физически - до сих пор неизвестно.

В частности, она надеется, что Басманный суд перестанет ее преследовать "за то, что она сказала правду".

Она указывает на то, что суд проигнорировал ее доводы о том, что в Украине по данным ООН погибли свыше 350 детей.

Этими цифрами Овсянникова объясняла призыв не убивать детей на территории Украины, с которым она выступила ранее на одиночном пикете, из-за которого против нее возбудили уголовное дело.

"Следователь полностью проигнорировал эти факты, а две недели назад, в ходе рассмотрения апелляции в Мосгорсуде, прокурор вообще назвала данные ООН не существенными и не заслуживающими внимания", - пишет она.

В связи с этим у Овсянниковой "не осталось иллюзий" по поводу правосудия.

"Считаю себя полностью невиновной, а поскольку наше государство отказывается соблюдать собственные законы, то начиная с 30 сентября 2022 года я отказываюсь соблюдать установленную мне меру пресечения в виде домашнего ареста и освобождаю себя от нее", - делает вывод она.

Ранее против Овсянниковой возбудили уголовное дело "за фейки".

Поводом стал ее протест на Софийской набережной. Овсянникова устроила пикет в самом центре мегаполиса: на набережной Москва-реки напротив Кремля. В руках она держала плакате с надписью: "Путин – убийца. Его солдаты – фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?"