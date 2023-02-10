Экс-сотрудница "Первого канала" Марина Овсянникова рассказала, как бежала из России.

Подробности побега она сообщила во время пресс-конференции во французском отделении "Репортеров без границ".

По ее словам, она приняла решение покинуть Россию незадолго до суда по уголовному делу о "фейках" о российской армии, который должен был состояться 9 октября.

По словам Овсянниковой, они с 11-летней дочерью выехали из Москвы 1 октября. По словам журналистки, они сменили семь автомобилей. Овсянникова сообщила, что перед границей последний автомобиль застрял в грязи, поэтому им пришлось идти пешком через поле и лес.

"Мы выскочили в голом поле, вокруг была кромешная тьма, мы бежали по вспаханному полю, ничего не видя перед собой, не понимая, куда бежать. С нами был сопровождающий, не работала сотовая связь, ему приходилось искать дорогу по звездам... Мы блуждали по этому полю в течение нескольких часов, прячась постоянно от фар пограничных машин, прожекторов тракторов, которые ездили по полю... Прошла практически вечность, пока мы смогли найти правильную дорогу, мы плутали несколько часов и, в конечном итоге нам удалось пересечь границу", — рассказала экс-редактор.

Она не стала говорить, где именно пересекла границу.

Сейчас журналистка находится во Франции - президент страны Эммануэль Макрон предложил ей убежище сразу после антивоенной акции в прямом эфире "Первого канала".

Покинув Россию, Овсянникова написала книгу под названием "Между добром и злом. Как я наконец выступила против кремлевской пропаганды".

Напомним, Овсянникова стала известна после того, как ворвалась в прямой эфир Первого канала России с плакатом "Нет войне!" в марте 2022 года.

21 октября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно ее арестовал по делу о "фейках" об армии РФ.