Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал бывшего редактора российского Первого канала Марину Овсянникову. Она проходит в качестве обвиняемой по делу о фейках об армии РФ.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службе суда.

"В отношении Овсянниковой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток, исчисляя срок с момента экстрадиции обвиняемой на территорию РФ либо с момента ее задержания на территории РФ", - заявили в суде 20 октября.

В начале октября суд отказал следствию в удовлетворении аналогичного ходатайства в отношении Овсянниковой.

Как писала "Страна", в начале августа Овсянникову поместили по решению суда под домашний арест в рамках того же уголовного дела о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ.

В октябре муж Овсянниковой заявил, что она сбежала из-под домашнего ареста с дочерью. После этого карточка журналистки появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ.

Между тем сама Овсянникова заявляла, что считает избранную ей меру пресечения незаконной, в связи с чем отказывается ее соблюдать. По данным ее адвоката, женщина находится за границей.