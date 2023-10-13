Овсянникова опровергла сообщения о своем отравлении белым порошком
Бывшая сотрудница российского "Первого канала" Марина Овсянникова опровергла сообщения о своем отравлении.
Об этом она написала в своем телеграм-канале.
По словам Овсянниковой, она действительно оказалась в больнице 12 октября после того, как ей неожиданно стало плохо на улице. После этого она с журналистами не общалась "и надеялась, что эту информацию удастся сохранить в тайне".
"Единственное, что могу сказать, никакого белого порошка, как об этом сообщает неизвестный источник, а следом многие уважаемые издания, на ручке двери не было. Ухудшение моего состояния произошло настолько внезапно, что французская полиция решила провести расследование", - написала Овсянникова.
Как она добавила, в решении полиции "нет ничего удивительного, поскольку путинская Россия давно уже ассоциируется с войной и отравлениями политиков и журналистов".
Овсянникова заверила, что ей уже лучше, а анализы не выявили в крови токсичных веществ.
Вчера французские СМИ написали, что прокуратура Парижа начала расследование из-за вероятного отравления бывшей сотрудницы российского "Первого канала". Также они приводили якобы ее заявление об отравлении белым порошком.
Незадолго до этого в России государственное обвинение запросило для Овсянниковой девять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима по статье о фейках о Вооруженных силах РФ.