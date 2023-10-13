Бывшая сотрудница российского "Первого канала" Марина Овсянникова опровергла сообщения о своем отравлении.

Об этом она написала в своем телеграм-канале.

По словам Овсянниковой, она действительно оказалась в больнице 12 октября после того, как ей неожиданно стало плохо на улице. После этого она с журналистами не общалась "и надеялась, что эту информацию удастся сохранить в тайне".

"Единственное, что могу сказать, никакого белого порошка, как об этом сообщает неизвестный источник, а следом многие уважаемые издания, на ручке двери не было. Ухудшение моего состояния произошло настолько внезапно, что французская полиция решила провести расследование", - написала Овсянникова.

Как она добавила, в решении полиции "нет ничего удивительного, поскольку путинская Россия давно уже ассоциируется с войной и отравлениями политиков и журналистов".

Овсянникова заверила, что ей уже лучше, а анализы не выявили в крови токсичных веществ.

Вчера французские СМИ написали, что прокуратура Парижа начала расследование из-за вероятного отравления бывшей сотрудницы российского "Первого канала". Также они приводили якобы ее заявление об отравлении белым порошком.

Незадолго до этого в России государственное обвинение запросило для Овсянниковой девять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима по статье о фейках о Вооруженных силах РФ.