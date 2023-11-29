В организме Марианны Будановой - жены главы ГУР - обнаружен мышьяк.

Об этом сообщил бывший глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк в комментарии "Радио Свобода".

Кондратюк предположил, что супругу Буданова и сотрудников ГУР могли отравить российские спецслужбы. Однако эта версия официально не подтверждена. Кондратюк также выразил уверенность в том, что подобная "охота" на Буданова и его окружение будет продолжаться и в будущем.

По информации, которую он получил от своих экс-коллег в ГУР, кроме Будановой, симптомы отравления имели несколько сотрудников военной разведки (о чем ранее сообщали СМИ).

Сам факт отравления "не подлежит сомнению", утверждает Кондратюк.

По его данным, из тяжелых металлов у отравленных обнаружили, в частности, мышьяк. Кондратюк не смог подтвердить того, что жертв пытались отравить, подсыпав яд в пищу.

"Российские спецслужбы никогда не останавливались в своих попытках уничтожить Кирилла Буданова, а также непосредственно сотрудников ГУР. И, по моей собственной оценке, то, что мы сегодня видим, – это личная месть Путина за унижения, которые он лично получил в результате действий ГУР под руководством Кирилла Буданова. А мы помним, что это не только атаки по аэродромам, но и дерзкие рейды РДК на Белгородщину, но и попытки поджечь Крым. Такие вещи Путин никогда не прощает", - подытожил Кондратюк.

О том, что жену главы ГУР Кирилла Буданова отравили, СМИ сообщили вчера. Как они писали, у Марианны Будановой диагностировали отравление тяжелыми металлами.

Позже в ГУР подтвердили отравление жены Буданова. Сейчас она уже завершает курс лечения и будет находиться под наблюдением врачей.