В Главном управлении разведки официально подтвердили отравление жены Буданова Марианны.

Представитель разведки Андрей Юсов сообщил в комментарии "Радио Свобода", что информация СМИ соответствует действительности.

Жена главы украинской военной разведки действительно была отравлена ​​тяжелыми металлами. Сейчас она уже завершает курс лечения и будет находиться под наблюдением врачей. Подробности обещают сообщить позже.

По данным СМИ, отравили также нескольких сотрудников ГУР. Сообщалось, что скорее всего, отравили через еду.

Ранее мы писали, что руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов находился в Вашингтоне с секретным визитом.

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