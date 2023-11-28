Тяжелыми металлами отравили не только жену главы ГУР Кирилла Буданова, но и еще нескольких сотрудников разведки.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.

"Скорее всего, отравили через еду. Ей уже лучше, первый этап лечения прошла. Поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, проявилось у нее быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников. Они просто огромные немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся", - говорят источники.

Официальных комментариев по этой теме пока не было.

Напомним, ранее СМИ писали, что у Марианны Будановой диагностировали отравление тяжелыми металлами. После продолжительного ухудшения здоровья ее госпитализировали. Сейчас она уже завершает курс лечения и будет находиться под наблюдением врачей.

Ранее мы писали, что руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов находился в Вашингтоне с секретным визитом.

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