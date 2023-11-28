Кроме жены главы ГУР Буданова, отравили еще нескольких сотрудников разведки - СМИ
Тяжелыми металлами отравили не только жену главы ГУР Кирилла Буданова, но и еще нескольких сотрудников разведки.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.
"Скорее всего, отравили через еду. Ей уже лучше, первый этап лечения прошла. Поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, проявилось у нее быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников. Они просто огромные немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся", - говорят источники.
Официальных комментариев по этой теме пока не было.
Напомним, ранее СМИ писали, что у Марианны Будановой диагностировали отравление тяжелыми металлами. После продолжительного ухудшения здоровья ее госпитализировали. Сейчас она уже завершает курс лечения и будет находиться под наблюдением врачей.
Ранее мы писали, что руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов находился в Вашингтоне с секретным визитом.
Война в Украине идет уже 643-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.