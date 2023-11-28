Супругу главы ГУР Кирилла Буданова отравили, она находится в больнице.

Об этом пишет "Бабель" со ссылкой на источники в разведке.

По их данным, у Марианны Будановой диагностировали отравление тяжелыми металлами.

"Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека", – сказал источник.

После продолжительного ухудшения здоровья Марианну Буданову госпитализировали. Сейчас она уже завершает курс лечения и будет находиться под наблюдением врачей.

Расследуется попытка убийства.

Ранее мы писали о том, что бывший генпрокурор Украины Шокин заявил, что его пытались отравить.

А также, что глава украинской разведки Буданов побывал с секретным визитом в Вашингтоне.

Война в Украине идет уже 643-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Из-за массированных снегопадов интенсивность боевых действий снизилась. В то же время локальные стычки, артобстрелы и позиционные бои продолжаются. В Авдеевке идут бои за промзону.

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