В Полтаве - массовое отравление студентов юридического института имени Ярослава Мудрого. Госпитализировано 27 человек.

Об этом сообщает глава Полтавская ОВА Филипп Пронин.

"По предварительной информации, ночью с отравлением госпитализировали 27 человек. Это студенты Полтавского юридического института НЮУ имени Ярослава Мудрого", - рассказал он.

Вероятно, они питались в столовой Полтавской политехники имени Юрия Кондратюка. Начато эпидемиологическое расследование.

"Причины инцидента сейчас устанавливают. Создана профильная комиссия, на местах работают специалисты Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней и полиция. Начато эпидемиологическое расследование. Также проверяют столовую", - добавил Пронин.

Ранее сообщали, что в Одессе произошло массовое отравление курсантов Военно-морского лицея. В больницу с признаками отравления обратились уже 100 курсантов, 76 был госпитализированы. Правоохранители открыли уголовное дело по статье о нарушении санитарных правил.

В сентябре этого года в этом же лицее уже был подобный случай. Тогда с отравлением из-за нарушения санитарных норм были госпитализированы 68 курсантов. Все они несовершеннолетние.