В шести частных садах Бучанского и Фастовского районов в Киевской области зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, связанная с работой кейтеринговой компании.

Об этом сообщает Киевский областной центр контроля и профилактики болезней.

По состоянию на 1 сентября зарегистрировано 18 случаев среди детей от 2 до 6 лет, которые 30 августа употребляли продукты питания, доставленные в садики кейтеринговой компанией. На стационарном лечении 17 детей, из них 1 ребенок в отделении интенсивной терапии.

Специалистами ГУ "Киевский ОЦКПХ МЗ" начато эпидемиологическое расследование с целью установления источника инфицирования и локализации вспышки.

Проводятся лабораторные обследования, направленные на выявление возбудителя заболевания. Острые кишечные инфекции достаточно опасны из-за развития осложнений, особенно у детей.

Для защиты от кишечных инфекций следует:

не употребляйте в пищу продукты, доброкачественность которых вызывает сомнение;

не оставляйте приготовленную пищу более чем на 2 часа и не размораживайте продукты при комнатной температуре;

не покупайте продукты питания в местах стихийной торговли;

тщательно готовьте еду, проваривайте или прожаривайте продукты питания перед употреблением;

для обработки различных видов продуктов используйте разные доски;

строго соблюдайте сроки употребления и условия хранения продуктов питания;

все пищевые продукты необходимо укрывать от насекомых, пищевые отходы держать в контейнерах с крышкой, уничтожать мух;

мойте овощи и фрукты перед употреблением чистой безопасной водой;

используйте чистую воду: не пейте воду из случайных источников, водопровода, предназначенного для технических целей, колодцев и неглубоких скважин

кипятите или дезинфицируйте воду из источников, качество которой неизвестно;

не купайтесь и не ловите рыбу в загрязненных водоемах;

соблюдайте личную гигиену, тщательно мойте руки с мылом, особенно перед приготовлением и употреблением пищи, после возвращения с улицы, пользования туалетом. В случае невозможности мытья рук – используйте дезинфекцию, влажные дезинфицируя салфетки.

При появлении первых симптомов кишечной инфекции, не занимайтесь самолечением – немедленно обращайтесь к врачу.

Напомним, в июле в столице произошла вспышка кишечной инфекции. Десять человек отравились в Подольском районе Киева.

Ранее мы писали, что в Украине более чем на треть увеличилось число случаев острых кишечных инфекций.