В Украине за последние полгода зарегистрировали 20 случаев заболевания корью. На фоне шести тысяч не привитых от кори детей только в одном Киеве даже единичные случаи могут перерасти во вспышку.

Об этом заявила на брифинге заведующая отделом иммунопрофилактики Киевского городского центра контроля и проверки болезней Минздрава Людмила Самчук.

Самчук напомнила, что предыдущая вспышка в Киеве в 2017 году началась именно с единичных случаев заболеваемости - после посещения детьми новогодних мероприятий. В общей сложности тогда в столице заболели корью более 8,5 тысяч несовершеннолетних (это только официально зарегистрированные случаи). Среди всех заболевших примерно 90% не имели прививок.

Сейчас в столице более шести тысяч детей в возрасте от 2 до 17 лет не привиты против кори.

"Именно такое количество непривитых лиц может послужить началом роста заболевания корью, а также возникновению вспышки в организованных коллективах", - отметила эксперт.

Фактор войны также негативно влияет на рост количества больных корью, добавила она.

По ее словам, важно, чтобы родители следили за вакцинацией детей должным количеством прививок по возрасту. Самчук напомнила, что дети младше 6 лет должны быть привиты одной дозой вакцины. После шести лет следует ввести следующую.

Если у шестилетнего ребенка нет прививок, то его нужно вакцинировать дважды с интервалом в месяц.

Также родителям советуют вакцинировать детей против краснухи и паротита.

По словам заведующей отделом иммунопрофилактики, Киев и Украина обеспечены качественной вакциной, она хранится в надлежащих условиях.

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