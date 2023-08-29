Вспыхнувшая на юге Польши "болезнь легионеров" унесла жизни уже 11 человек.

Об этом сообщает государственная санитарная инспекция Жешува, пишет Oko Press.

Вспышка легионеллёза, также известного как "болезнь легионеров", зафиксирована в польском Жешуве Подкарпатского воеводства возле границы с Украиной.

"В результате заражения легионеллой в Подкарпатье умерли 11 человек. До сих пор заражение бактериями было подтверждено у 144 жителей региона", – говорится в сообщении.

Предположительно, источником заражения может быть городская водопроводная система, которая является идеальным местом для размножения этих бактерий. Власти планируют провести дезинфекцию водопроводной сети.

Легионеллез, или "болезнь легионеров", проявляется в поражении легочной ткани с развитием тяжелой формы пневмонии. Среди симптомов - высокая температура, недомогание, одышка.

Впервые вспышки этого заболевания были зафиксированы в 1976 году на съезде ветеранов Американского легиона, откуда и пошло второе название болезни.

На миллион жителей на планете фиксируется 10-15 случаев заболевания в год. Потенциальные жертвы легионеллы - люди старше 50 лет, чаще мужчины. Летальность - 10 процентов.

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