Умерли 11 человек из сотни. На юге Польши возле границы с Украиной произошла вспышка "болезни легионеров"
Вспыхнувшая на юге Польши "болезнь легионеров" унесла жизни уже 11 человек.
Об этом сообщает государственная санитарная инспекция Жешува, пишет Oko Press.
Вспышка легионеллёза, также известного как "болезнь легионеров", зафиксирована в польском Жешуве Подкарпатского воеводства возле границы с Украиной.
"В результате заражения легионеллой в Подкарпатье умерли 11 человек. До сих пор заражение бактериями было подтверждено у 144 жителей региона", – говорится в сообщении.
Предположительно, источником заражения может быть городская водопроводная система, которая является идеальным местом для размножения этих бактерий. Власти планируют провести дезинфекцию водопроводной сети.
Легионеллез, или "болезнь легионеров", проявляется в поражении легочной ткани с развитием тяжелой формы пневмонии. Среди симптомов - высокая температура, недомогание, одышка.
Впервые вспышки этого заболевания были зафиксированы в 1976 году на съезде ветеранов Американского легиона, откуда и пошло второе название болезни.
На миллион жителей на планете фиксируется 10-15 случаев заболевания в год. Потенциальные жертвы легионеллы - люди старше 50 лет, чаще мужчины. Летальность - 10 процентов.
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