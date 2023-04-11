В Китае скончалась женщина, у которой недавно был диагностирован положительный результат на птичий грипп H3N8. Это первая зарегистрированная смерть человека от такого подтипа вируса.

Об этом сообщает BNO News со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

О заражении 56-летней женщины из города Чжуншань 26 марта проинформировал Центр по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун. По информации ВОЗ, пациентку госпитализировали с тяжелой пневмонией, у нее также было несколько хронических заболеваний.

"Случай был обнаружен с помощью систем эпиднадзора за тяжелой острой респираторной инфекцией (ТОРИ). На момент сообщения ни у кого из близких контактов заболевшего не развилась инфекция или симптомы заболевания", - отметили в ВОЗ.

Известно, что накануне болезни женщина контактировала с живой птицей на рынке, а образцы для анализа, взятые с рынка, оказались положительными на птичий грипп H3. Пробы, взятые у дома зараженной, оказались отрицательными.

Впервые H3N8 был обнаружен в Китае в апреле 2022 года у ребенка, контактировавшего с курами и дикими утками. Также тогда заразились домашние животные семьи. В мае прошлого года заразился еще один ребенок.

Новый случай в Китае является лишь третьим подтвержденным случаем у людей H3N8 и первым у взрослого.

В 2021 году мы рассказывали, что в китайской провинции Цзянсу выявлен первый в мире случай заражения человека штаммом H10N3 вируса птичьего гриппа.