В сети появилось видео, как в одном из училищ Львовской области старшекурсники избили первокурсников. Старшекурсники поочередно наносили удары в голову и грудь с помощью боксерской перчатки.

Полиция Львовской области сообщила, что данное видео было обнаружено 8 декабря во время мониторинга соцсетей.

Было установлено, что событие произошло в октябре в общежитии профессионального училища, расположенного в одном из поселков Золочевского района. СМИ пишут, что инцидент произошел в поселке Червоное.

По факту было возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.296 (Хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.

Все участники происшествия уже установлены. С потерпевшими работают психологи.

Ранее во Львовской области родители напали на школьного учителя, обвинив его в поддержке УПЦ. В селе Верхняя Яблонька Львовской области родители напали на директора школы, заподозрив, что тот является сторонником Украинской православной церкви. Также родители обвиняют его в пропаганде идей русского мира и травле учеников.

В сети появилось видео, на котором мужчина в крови утверждает, что его избили народные депутаты от "Слуги народа" Александр Куницкий и Артем Дмитрук. По его словам, он "просто стоял на улице", к нему подошли два нардепа, начали снимать на камеру, обвинять, что он "где-то работает", что он "мошенник", оскорблять, требовать деньги, а потом и бить.