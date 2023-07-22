В Полтавской области сообщили о подозрении мужчине, который жестоко избивал детей сожительницы.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

О насильственных действиях мужчины полиции Полтавщины стало известно вечером 20 июля. На линию 102 поступила информация от работника городского супермаркета, что к нему за помощью обратилась малолетняя девочка со следами телесных повреждений на лице и теле.

Правоохранители выяснили, что 8-летнего ребенка избил нетрезвый отчим. Кроме того, от насильственных действий мужчины пострадал 6-летний брат девочки.

У детей обнаружены многочисленные синяки, ссадины и гематомы. А у мальчика еще и огнестрельное ранение запястья руки. В квартире, где проживает семья, следователи обнаружили и изъяли пневматический пистолет.

Также "Страна" писала, как на Закарпатье поймали подозреваемого в продаже органов малолетних детей в Европу. Однако позже мужчина смог выйти под залог в 1 млн гривен.

Как писала "Страна", спустя три года суд вынес приговор полицейским, которые 9 часов насиловали мать больной ДЦП девочки в Кагарлыке.