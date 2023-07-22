В Полтавской области мужчина избивал детей своей сожительницы, шестилетнему мальчику прострелил запястье
В Полтавской области сообщили о подозрении мужчине, который жестоко избивал детей сожительницы.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
О насильственных действиях мужчины полиции Полтавщины стало известно вечером 20 июля. На линию 102 поступила информация от работника городского супермаркета, что к нему за помощью обратилась малолетняя девочка со следами телесных повреждений на лице и теле.
Правоохранители выяснили, что 8-летнего ребенка избил нетрезвый отчим. Кроме того, от насильственных действий мужчины пострадал 6-летний брат девочки.
У детей обнаружены многочисленные синяки, ссадины и гематомы. А у мальчика еще и огнестрельное ранение запястья руки. В квартире, где проживает семья, следователи обнаружили и изъяли пневматический пистолет.
Также "Страна" писала, как на Закарпатье поймали подозреваемого в продаже органов малолетних детей в Европу. Однако позже мужчина смог выйти под залог в 1 млн гривен.
Как писала "Страна", спустя три года суд вынес приговор полицейским, которые 9 часов насиловали мать больной ДЦП девочки в Кагарлыке.